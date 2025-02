Ilgiorno.it - Caso Bolzoni, arresti confermati. Trovato accoltellato in auto. Zio e nipote restano in carcere

Leggi su Ilgiorno.it

Convalidato ieri il fermo per Roberto Zuccotti e Andrea Gianì, i due uomini accusati di aver ucciso con 35 coltellate Roberto “Rambo“, il 61ennesenza vita nella suail 18 febbraio in piazza Omegna a Lodi. Il gip, Ivonne Fiorella Calderon, ha disposto la custodia cautelare per zio e, di 48 e 29 anni. I due erano stati prelevati dalle loro abitazioni dalle forze dell’ordine nella serata di sabato 22 febbraio. Gli inquirenti sono riusciti a risalire allo zio grazie al ritrovamento di una sua impronta insanguinata sulla Golf bianca, in cui è stato rinvenuto il cadavere di. Da lì, la ricostruzione del tragitto compiuto dal 61enne domenica 16 febbraio e l’incontro con i due arrestati, nel pomeriggio, al centro scommesse di via Villani. La procura è entrata poi in possesso dei filmati che immortalano, Zuccotti e Gianì allontanarsi insieme e salire a bordo della vettura.