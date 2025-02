Anteprima24.it - Caserta, terminata l’installazione di 19 telecamere: la soddisfazione del sindaco Marino

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata ultimata l’attività di installazione dellepreviste dal contratto con il concessionario per il servizio di mobilità in città. I dispositivi sono 19, e sono stati montati nei seguenti punti della città: Viale Lincoln, Viale Carlo III di Borbone, Viale Douhet, Via Amendola (angolo con Via Tescione), Via De Falco, Via Cappuccini, Via Marchesiello, Viale dei Bersaglieri, Via Ruta, Via Madre Teresa di Calcutta, Via Santa Commaia. Tutti gli impianti sono già attivi ed è possibile per le forze dell’ordine, sin da subito, richiedere i dati sui veicoli in transito in quelle zone e i relativi numeri di targa, necessari per eventuali attività investigative. Da lunedì 3 marzo, poi, lesaranno in grado di salvare anche le foto scattate e conservarle in un’apposita memoria per le successive 48 ore, così come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea.