Case popolari nuovo palazzo in via Socci

Nasceranno tredici nuovi alloggiin viaa Sant’Ermete. È il risultato della vittoria del Comune di Pisa a unfinanziamento della Regione, grazie al quale sarà demolito uno dei vecchi edificidi Sant’Ermete in via Rubattino e verrà ricostruito unalloggio Erp nell’area di via. Grazie al contributo della Toscana - pari a 1.57 milioni di euro -, a cui l’Amministrazione aggiunge una compartecipazione finanziaria di 1.4 milioni, sorgeranno 13 nuovi alloggi. Un risultato che soddisfa molto il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa che ha spiegato come "ancora una volta viene premiato il lavoro di progettazione e di ricerca di finanziamenti pubblici che l’amministrazione di Pisa riesce a intercettare per realizzare opere a beneficio dei cittadini, soprattutto le fasce più deboli della popolazione.