Ilgiorno.it - Case nuove a Milano, calano le vendite ma i prezzi aumentano ancora. Ecco perché

Leggi su Ilgiorno.it

, 27 febbraio 2025 -le compradidel -16,7% ma aumenta il prezzo medio di vendita che raggiunge i 7.250 euro al metro quadrato (+5,7%). Una conseguenza anche della contrazione dell’offerta dicostruzioni (-10,6%) a causa dello “stallo urbanistico” e dei ritardi sul “Salva-”. Costo medio Meno comprama più care I limiti del mercato Le tipologie più vendutein salita Iin base alle zone Il budget di spesa Costo medio Il valore medio di un appartamento nuovo di 80 metri quadrati. è stato di 580mila euro, un prezzo maggiore del 123,0% rispetto a quello che si paga in media per una casa di medesima metratura nei comuni dell’hinterland di prima fascia. Le tipologie più richieste sono i bilocali e i trilocali Meno comprama più care Secondo l’analisi di Abitare Co.