Case Aler anche a chi ne ha già una di proprietà. Purché distante almeno 10 chilometri

Milano – La svolta sarà approvata in occasione della legge di revisione normativa ordinamentale, che dovrebbe approdare in Consiglio regionale tra marzo e aprile. Allora, salvo sorprese o contrordini, nel nuovo regolamento delle assegnazioni dellepopolari sarà inserita per la prima volta una norma che consentirà di dare alloggi pubblicia chi ne abbia uno dia patto, però, che l’alloggio disiapiù di 10dal Comune nel quale si fa domanda di casa popolare. Va da sé che il primo criterio per discernere chi abbia diritto ad un appartamento in edilizia pubblica e chi no resta l’Isee, che tiene conto pure delleimmobiliari e del loro valore. Ma finora vigeva il divieto assoluto di assegnarepopolari a chi avesse un immobile dinon solo in Italia maall’estero.