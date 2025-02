Ilgiorno.it - Case a Milano, ecco il nuovo piano offerta abitativa: 2.100 alloggi da assegnare, più abitazioni per gli indigenti

, 27 febbraio 2025 – Via libera del Consiglio comunale dialdell'dei servizi abitativi per il 2025 sul territorio della città. Attraverso i relativi bandi e graduatorie, Comune die Aler potrannonei prossimi mesi, complessivamente, 2.100. In particolare, 1.870 (720 di proprietà del Comune, gestiti da MM, e 1.150 di Aler) saranno destinati ai servizi abitativi pubblici, cui si aggiungono 230 (180 del Comune e 50 di Aler) destinati ai servizi abitativi transitori per nuclei familiari che si trovano in gravi condizioni di emergenza. Inoltre, a tutela delle famiglie che si trovano in stato di indigenza, con Isee inferiore a 3mila euro il Consiglio ha ampliato la quota del 20% degli appartamenti popolari assegnabili, proposta nella delibera dalla giunta, facendola salire al 40%.