Bolognatoday.it - Casa. Quanto rende il mattone a Bologna e nelle altre grandi città d'Italia

Leggi su Bolognatoday.it

Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnoil 19,4% delle compravendite immobiliari, nella prima parte del 2024, è stato realizzato per investimento, un dato non lontano da quello registrato un anno fa 19,6%. Ilsi conferma una scelta di investimento importante per glini.