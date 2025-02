Ilrestodelcarlino.it - Casa pericolante, interviene il Comune di Casola: via Matteotti riaprirà

Dopo due anni si va verso la riapertura di via, la strada principale che attraversa il centro storico diValsenio. La chiusura della strada, a parte uno stretto passaggio pedonale, fu decisa dai vigili del fuoco due anni fa in seguito al cedimento di un solaio di un’anticadi tre piani disabitata da una decina d’anni e già tamponata quattro anni fa con contrafforti di legno a sostegno della facciata stretta tra altre abitazioni che fiancheggiano la via. Una situazione che crea disagi ai cittadini e difficoltà economiche agli esercizi commerciali della zona, tanto che qualcuno ha chiuso. La soluzione però non è indolore per la comunitàna in quanto, pur trattandosi di una proprietà privata, sarà ila dover farsi carico della messa in sicurezza, sostenendo una spesa di circa 300mila euro.