Casa di comunità a Livorno | via ai lavori Finanziamento Pnrr tre milioni

– Iniziate le opere di demolizione dell’exdella salute di via Ernesto Rossi apropedeutiche alla costruzione della nuovadiSpoke.L’edificio orientato su via Ernesto Rossi è il primo ad essere demolito, idovrebbero terminare entro il 28 febbraio, successivamente si procederà con la parte interna del complesso che si completerà l’11 aprile con lo scavo necessario per la realizzazione della fondazione della nuova struttura. Idi edificazione inizieranno il 12 aprile che dovrebbero terminare il 31 dicembre prossimo, mentre le rifiniture si completeranno entro il mese di febbraio 2026.La nuovadisarà composta da tre piani per una superficie lorda di circa 805 mq. L’obiettivo è quello di creare un moderno polo sanitario locale, con spazi specifici dedicati all’accoglienza, allo stazionamento temporaneo, ai diversi tipi di ambulatori.