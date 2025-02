Tvzap.it - “Casa a prima vista”, clamorosa indiscrezione su Gianluca Torre: sostituito da una donna

News tv. "Casa a prima vista", clamorosa indiscrezione su Gianluca Torre: sostituito da una donna. Agenti immobiliari si sfidano per aiutare a trovare casa a prima vista! Sono queste le caratteristiche alla base del famoso programma di Real Time. In queste ore è saltata fuori una indiscrezione su uno dei protagonisti dello show, ovvero Gianluca Torre, il quale è stato sostituito da una donna. "Casa a prima vista", l'indiscrezione su Gianluca Torre: sostituito da una donna. Tutti gli appassionati del programma Casa a prima vista hanno notato l'assenza dell'agente immobiliare Gianluca Torre nel corso della puntata di ieri, mercoledì 26 febbraio 2025, andata in onda alle 20.