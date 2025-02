Scuolalink.it - Carta Docente: può coprire i percorsi di abilitazione?

Leggi su Scuolalink.it

Laè un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito che assegna ai docenti di ruolo un bonus annuale di 500 euro per la formazione e l’aggiornamento professionale. Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di utilizzare questo fondo per, almeno in parte, i costi delle tasse universitarie deidi. .: puòdi? Scuolalink.