Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Cremonese: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Contro i toscani intenzionati a mettere al sicuro la salvezza, I grigiorossi vogliono riappropriarsi almeno del quarto posto.si giocherà sabato 1 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani stanno attraversando un momento altalenante. Attualmente in undicesima posizione, la squadra di Calabro ha ottenuto 31 punti, ma nelle ultime cinque partite ha ottenuto soltanto una vittoria. La salvezza è ancora tutta da conquistare, e sarà fondamentale non staccare tra le proprie mura.I grigiorossi sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro il Cesena che ha interrotto la serie di risultati positivi. La squadra di Stroppa è ora al quinto posto con 41 punti, ma l’obiettivo è di terminare il più in alto possibile, sebbene i play-off siano abbastanza al sicuro.