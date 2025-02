Lettera43.it - Caro bollette, venerdì il decreto in Cdm: le misure in esame

Prosegue il lavoro del governo per fronteggiare l’emergenza energetica con un nuovosul, atteso in Consiglio dei ministri28 febbraio. L’obiettivo è mitigare l’impatto dei rincari su famiglie e imprese, con particolare attenzione ai nuclei più vulnerabili. Dopo un vertice tecnico a Palazzo Chigi mercoledì sera, la premier Giorgia Meloni ha chiestopiù incisive rispetto alla bozza iniziale emersa lunedì, ritenuta insufficiente.Leal vaglio per ilTra le principali ipotesi, c’è l’innalzamento del limite Isee per accedere al bonus sociale sulle. Il tetto potrebbe salire dagli attuali 9.530 euro a 15 o 20 mila euro, coinvolgendo fino a 7 milioni di famiglie. Tuttavia, non sono ancora chiari i requisiti per accedere al bonus: attualmente, le famiglie devono avere massimo tre figli a carico.