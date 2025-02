Lanotiziagiornale.it - Caro bollette, il governo prepara gli aiuti per le famiglie: come funzioneranno i bonus e gli sconti su luce e gas

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Mancano ormai poche ore: domattina il Consiglio dei ministri sarà chiamato a varare le misure delcontro ilper lee le imprese che verranno approvati insieme al disegno di legge delega sul nucleare. Ilè quindi costretto a stringere e nella riunione di ieri a Palazzo Chigi, presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il confronto con i tecnici sembra aver portato a una possibile soluzione, ancora da confermare.I soldi sono pochi, ma Meloni ha già detto di voler mettere in campo misure realmente efficaci. Soprattutto per lein difficoltà, ma non trascurando le imprese. L’intenzione è quindi quella di concentrare le risorse disponibili in un breve periodo di tempo, finanziando le misure con poco meno di tre miliardi.