Caro bollette, il governo è pronto al via libera. Lavoro di squadra per una risposta rapida a famiglie e imprese

Altro che pannicelli caldi, come li ha definiti Elly Schlein nel suo intervento-comizio alla direzione nazionale del Pd. Sul decreto contro illa quadra trovata dalsoddisfa tutta la coalizione di centrodestra. Smentite le dietrologie su presunti ostacoli e liti. Tutto èper il viadel Consiglio dei ministri, convocato per domattina., domani il viadel Consiglio dei ministriSecondo quanto si apprende, è emersa “soddisfazione” in occasione dell’incontro di maggioranza sul decreto che sarà varato domani. Si tratta di un pacchetto di misure “che va incontro alle esigenze dellee delleitaliane, garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all’aumento dei costi energetici”, sottolineano le stesse fonti.