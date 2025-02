Anteprima24.it - Carnevale Sanleuciano, un weekend di fuoco tra mascherate e musica

Tempo di lettura: 3 minutiSan Leucio del Sannio si prepara ad accogliere il2025, un evento che trasformerà il piccolo comune sannita in un palcoscenico di tradizioni, spettacoli e momenti di convivialità. La manifestazione avrà luogo sabato 1 e domenica 2 marzo, con un programma ricco di eventi che promette di incantare i partecipanti con, performance e tanto altro.Sabato 1 MarzoL’inaugurazione avrà luogo 17:00 la presentazione del carro di“Fiaba di” alle realizzato dagli abitanti della Contrada Casale Maccabei. Il pomeriggio proseguirà con la mascherata “A Zeza”, e performance coinvolgenti come quella ad opera dell’Asd “Salute in Movimento” di Sarazò alle ore 19:00.La parte più attesa della serata ci sarà alle 19:45 quando la storica “‘A Zingarella” farà il suo ritorno dopo 10 anni di assenza.