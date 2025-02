Carnevale green al Bioparco | festa e natura il 2 marzo 2025

Leggi su Funweek.it

Domenica 2, torna aldi Roma ilsostenibile, un evento volto a festeggiare e allo stesso tempo a sensibilizzare il pubblico e in particolare i bambini in occasione della della Giornata mondiale della Fauna selvatica. Tante le attività in programma per grandi e piccoli.: il programmaDalle 11:00 alle 15:30 aldi Roma si terrà latanto amata dai bambini: il. All’evento sarà possibile partecipare comprando i biglietti dal costo di 14 euro per i grandi e 10 euro per i piccoli. Tra le attività proposte non mancheranno laboratori creativi, giochi a tema e visite guidate. Dato che laavrà luogo il 2, Giornata mondiale della Fauna selvatica, in programma vi sono tante iniziative ludico-educative per le famiglie.