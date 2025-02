Udine20.it - Carnevale di Trieste. Il programma della festa

è pronta a ospitare la 31esima edizione del Corso Mascherato. Grazie al sostegno del Comune di, co-organizzatore dell’evento,Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla collaborazione diTrasporti, anche quella del 2025 un’edizione ricca di iniziative e divertimento.Il momento centrale e più attesomanizione sarà il consueto Corso Mascherato, che sfilerà nelle vie del centro e offrirà al pubblico nuove sorprese ed emozioni. Non ci saranno i carri a causa dei lavori in Porto Vecchio-Porto Vivo dove ha sede il capannone per il loro allestimento e pertanto il Palio quest’anno non verrà assegnato, ma il divertimento sarà comunque assicurato grazie alla sempre numerosa presenza di maschere che si potranno iscrivere gratuitamente: gruppi e singoli, adulti e soprattutto bambini: la vera anima deldi!Ritorna, dopo il successo del primo anno, anche la sfilata delle scuole, che per la seconda volta si svolgerà a San Giacomo giovedì 27 febbraio.