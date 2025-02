Lanazione.it - Carnevale di Follonica, blitz della finanza: sequestrati bombolette spray e costumi

Grosseto, 27 febbraio 2025 - Oltre 1.800 articoli destinati aldisono statidalla guardia dinell'ambito di controlli sulle attività commercialiMaremma grossetana. L'operazione ha portato alla luce numerosi prodotti, tra cui, maschere, parrucche, accessori e, risultati privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Le verifiche sono scattate in particolare in un esercizio commerciale situato nella zona nordprovincia, dove gli articolierano destinati principalmente a bambini e adolescenti. Secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo (D.Lgs. 506/2005), i prodotti in vendita devono riportare informazioni essenziali come la denominazione legale o merceologica, l'identità del produttore, i materiali impiegati e l'eventuale presenza di sostanze nocive.