Ilrestodelcarlino.it - Carnevale con l'ombrello nelle Marche: dove e quando piove

Ancona, 27 febbraio 2025 — Il meteo ‘birichino’ si mette di mezzo alle feste di, in programma nel weekend in diverse località marchigiane. Così confermano nel loro bollettino meteo sia la Regionesia l’Amap, il Servizio agrometeo regionale. Sicuramente non una bella notizia per chi ha voglia di divertirsi in piazza, lanciando coriandoli e ballando a ritmo di musica. La speranza è che i rovesci, a tratti temporanei, possano poi diradarsi nel corso delle ore.Allerta meteo in Emilia Romagna, cosa sta per succedere Previsioni di giovedì 27 febbraio Nella giornata di oggi, il cielo al mattino sarà irregolarmente nuvoloso, con nuvole medio basse cumuliformi e schiarite dal pomeriggio. I brevi rovesci, nell’entroterra Anconetano e Fermano, saranno in esaurimento nel corso della mattinata, con la neve che cadrà sopra i 1.