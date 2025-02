Frosinonetoday.it - Carnevale a Frosinone, no alla mescita in contenitori di vetro e a bombolette spray

Leggi su Frosinonetoday.it

Scuole con orario ridotto, strade deviate e divieti per contenere gli eccessi e soprattutto per evitare che qualcuno si faccia male. Il Capoluogo si prepara al meglio per vivere i giorni di festa delche da sempre rappresenta una delle feste più sentite.Nelle ore scorse il Sindaco.