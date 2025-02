Quotidiano.net - Cardinale Coccopalmerio: “Dimissioni del Papa? Un pensiero spontaneo e auspicabile”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 febbraio 2025 - “del? Un”. È netta la posizione delFrancesco, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che questa mattina in radio ha commentato un possibile passo indietro di Bergoglio. “Non so se sia fattibile”, ha subito aggiunto, ma il riferimento è subito chiaro. In tanti stanno pensando a quella famosa lettera diin bianco firmata da Bergoglio e conservata in cassaforte, da usare nel caso in cui il Pontefice non sia più in grado di proseguire il suo mandato. Tuttavia, il Vaticano assicura: “Francesco è stabile e sta proseguendo le terapie in poltrona”. Caso Ratzinger, il precedente storico Il caso Ratzinger ha aperto un precedente storico sulledal pontificato, finora considerato a vita.