Carcere di Poggioreale, ennesima aggressione a un poliziotto penitenziario

Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) denuncia con fermezza l’gravesubita da unin servizio presso ildi. L’episodio, avvenuto nelle ultime ore, rappresenta l’conferma delle condizioni di estrema difficolta? e pericolo in cui operano quotidianamente gli agenti negli istituti penitenziari.Secondo le prime ricostruzioni, un detenuto straniero ha improvvisamente aggredito un, causandogli ferite che hanno richiesto cure mediche presso ospedale Cardarelli di Napoli. Fortunatamente, l’agente non e? in pericolo di vita, ma l’episodio riaccende i riflettori sulla crescente violenza all’interno degli istituti penitenziari.Il SAPPE, riferisce il dirigente SAPPE della Campania Raffale Serra, esprime solidarietà? al collega ferito e ribadisce con forza la necessita? di interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza al personale di Polizia Penitenziaria.