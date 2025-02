Primacampania.it - Carbonè Meat House, a Palma Campania l’esperienza di tre generazioni di maestri macellai

(SA) – Ac’è la braceria sostenibile “” dei fratelli Mario e Pietro Carbone. Nel menù ci sono “tartare” di manzetta piemontese, con salsa di nocciole, capperi fiore, pepe nero e senape di Digione; il “carpaccio” con salsa al caciocavallo podolico, pomodorini semi-dry, insalata riccia. Costate delle varie razze di bovini: manzetta beneventana, riservagaliziana frollata minimo quaranta giorni, angus, carni pregiate come il kobe giapponese, con un focus particolare sul taglio e sul condimento. I contorni sono di stagione, non mancano i primi della tradizione come genovese e ragù, e i dolci: babà, croccante con mandorle e nocciole caramellate, lingotto al caramello salato, cheesecake con frutti rossi, semifreddo a tre cioccolati.