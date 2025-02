Juventusnews24.com - Caputi non ha dubbi: «Dopo quella contro il PSV la Juve incamera un’altra pesante eliminazione». Il messaggio social che sconforta i tifosi!

di RedazionentusNews24, giornalista, non ha: l’dellal’Empoli è da considerare come verdettoMassimoaffida a X il suo personalissimo commento suEmpoli, sfida che ha decretato l’dei bianconeri dalla Coppa Italia. Ecco le sue parole. PAROLE – «L’Empoli per la prima volta nella sua storia è in semifinale di Coppa Italia. Batte lantus ai rigori ma ha meritato il successo per come ha affrontato la gara e per le occasioni create. Per I bianconerila Champions».Leggi suntusnews24.com