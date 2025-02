Ilrestodelcarlino.it - Caporalato nei cantieri Sae, condannato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

neidella casette Sae,a due anni e un mese il romeno Gheorghe Carp per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e omissione di soccorso. Assolte le aziende Gips e Consorzio Arcale, chiamate in causa come responsabili civili. Sotto accusa era anche Vincenzo Romano, rappresentante della Europa srl: il reato, lavori di costruzione delle unità abitative senza autorizzazioni, si è prescritto. I fatti erano avvenuti tra settembre e dicembre 2017. Secondo l’accusa Carp avrebbe reclutato sette operai romeni e altri tredici lavoratori rimasti ignoti, impiegandoli neidelle Sae a Pieve Torina, Visso e Ussita. I lavoratori sarebbero stati impiegati tutti i giorni dalle 6.30 alle 19, con una pausa di circa mezz’ora per il pranzo, senza riposo domenicale, per circa 50 euro giornalieri versati a fine mese, e senza protezioni antinfortunistiche.