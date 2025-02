Juventusnews24.com - Capello sottolinea il problema della Juventus: «Ha iniziato questo campionato lasciando a casa giocatori importanti per lo spogliatoio». Poi la critica a Giuntoli sul mercato!

di RedazioneNews24, ex allenatoreJuve, ha commentato così l’eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia contro l’EmpoliFabio, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così l’eliminazioneJuve contro l’Empoli.PAROLE THIAGO MOTTA – «Un attacco a tutti quanti. La Juve ha permesso all’Empoli di andare in porta quando voleva. Questa è stata una cosa molto chiara, non si è vista grinta, determinazione e voglia dei, anche la qualità da alcuni. Punterei a qualcosa di più importante per la: hannoper locome Chiesa. Hanno cercato di cambiare tutto subito per arrivare allo Scudetto in 3 anni. Finalmente anche Thiago Motta ha capito che quel gioco di possesso palla non porta i risultati che ha avuto al Bologna.