Thesocialpost.it - Caos Autovelox non omologati: multe annullate e caos in tutta Italia

Leggi su Thesocialpost.it

La vicenda legata aglie ai teletaser nonha messo in crisi l’intero sistema dellein. Nonostante gli sforzi da parte del Ministero dell’Interno per chiarire la situazione e arginare la valanga di ricorsi, i giudici di pace continuano ad annullare le, mentre i sindaci si trovano in difficoltà nel trovare una soluzione condivisa. Ilha assunto dimensioni nazionali, con i Comuni incapaci di adottare una linea d’azione unitaria.La Circolare del Ministero e le Reazioni ContraddittorieNel tentativo di fare chiarezza, il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare che, però, non è riuscita a fermare il flusso di ricorsi contro le. I giudici di pace continuano a dare ragione agli automobilisti, annullando sanzioni per l’uso die teletaser non