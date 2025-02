Lanazione.it - Cantagallo, via Nuova per Migliana riaperta dopo l’intervento a Butia

Prato, 27 febbraio 2025 - Viapervieneoggi, giovedì 27 febbraio, al traffico veicolare, a senso unico alternato, in localitàche il Comune diha condotto per risolvere il movimento franoso dello scorso 14 febbraio. Mentre i proprietari della scarpata provvederanno alla pulizia della vegetazione sul versante, la ditta incaricata dal Comune, sotto la guida di un ingegnere, ha effettuato il disgaggio dei massi pericolanti e la messa in sicurezza attraverso il posizionamento alla parete di barriere di contenimento per fronteggiare eventuali ulteriori movimenti di pietre. Viaper, lo ricordiamo, è una delle viabilità più colpite dagli eventi alluvionali del novembre 2023. Sulla medesima strada, in località Noceto, adesso è necessario portare a conclusione i lavori in somma urgenza e pertanto si procede con la chiusura al traffico pedonale e veicolare per alcuni giorni, presumibilmente entro i primissimi giorni di marzo, condizioni meteo permettendo.