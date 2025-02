Ilpescara.it - Campionato di sciabola per under 14: attesi 300 atleti

Leggi su Ilpescara.it

Saranno circa 300 glia Pescara e in arrivo da tutta Italia nel fine settimana di sabato 1° e domenica 2 marzo per partecipare alnazionale Gran Prix “Kinder Joy of Moving”14 di.L’evento sportivo è stato annunciato dall’assessore allo sport, Patrizia.