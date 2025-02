Ilprimatonazionale.it - Campiglia Marittima, non c’è spazio per Norma Cossetto: la dura replica del Comitato 10 Febbraio

Roma, 27 feb – Ricordare, dal latino recordari, significa “riportare al cuore”. Sono passate giusto un paio di settimane dal Giorno del Ricordo ma, evidentemente, per qualcuno non può esserciper le vittime delle Foibe. Siamo a, piccolo comune della Maremma livornese amministrato dalla sinistra. Sara Brogioni – capogruppo della maggioranza – ha motivato la bocciatura di dedicare unopubblico aper via di “dubbi relativi alla ricostruzione storica che è stata fatta della sua vita”. Nell’intervento riportato a verbale, dopo un lungo giro di parole, la portavoce di Impegno Comune – questo il nome del suo gruppo politico – è arrivata al punto: “con la sua figura si vogliono celebrare le vittime fasciste dei partigiani”. Vittime di serie A e vittime di serie B, in altre parole.