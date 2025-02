Puntomagazine.it - Campagna di vaccinazione a Gaza. Unicef: oltre 586.000 bambini immunizzati contro la polio

: In soli quattro giorni raggiunto il 99% dell’obiettivo prefissato. Raggiunto con la sinergia tra Organizzazioni e cittadinanzaIn soli quattro giorni, più di 586.000hanno ricevuto il vaccinolamielite, raggiungendo il 99% dell’obiettivo prefissato. Si tratta di un risultato straordinario ottenuto grazie all’impegno congiunto dell’, del Ministero della Salute palestinese, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA). Unacruciale per la salute pubblicaLamielite è una malattia altamente contagiosa che può causare paralisi permanente neie, in alcuni casi, risultare fatale. Ladi massa rappresenta l’unico strumento efficace per prevenirne la diffusione, soprattutto in contesti vulnerabili come quello di, dove la situazione sanitaria è precaria a causa delle difficili condizioni di vita e delle limitate risorse mediche.