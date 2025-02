Ilveggente.it - Camila Giorgi fa tremare Diletta Leotta: l’ultima foto dice tutto

Leggi su Ilveggente.it

pronta a voltare pagina una volta per tutte: in questa sua decisione controcorrente c’entra anche Loris Karius, marito di.Nel 2021 aveva vinto il Masters 1000 di Montreal mettendo il sigillo, così, sull’impresa più incredibile della sua carriera. A quel trionfo, però, non avevano fatto seguito altri eventi particolarmente degni di nota.è sempre rimasta tra le posizioni alte della classifica, ma ha iniziato, ad un certo punto, a faticare più del dovuto quando scendeva in campo.fa– Ilveggente.itNon perché non ne avesse le capacità, ma perché, evidentemente, era stanca di quella vita. Tanto è vero che, lo scorso anno, ha preso coraggio e ha deciso di fare ciò che, parole sue, meditava di fare da un pezzo: lasciare il tennis.