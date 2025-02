Ilrestodelcarlino.it - Camerano promosso a luogo di lavoro che promuove la salute

La promozione dellae degli di stili di vita sani nei luoghi dirappresenta un obiettivo fondamentale per garantire benessere, produttività e qualità della vita ai lavoratori. Con questo spirito, il Comune diha ricevuto il riconoscimento di "diche", aderendo con successo al programmadalla Regione Marche. Il programma identifica l’ambiente lavorativo come uno spazio favorevole alla promozione del benessere e prevede l’adozione di strategie mirate per sensibilizzare i lavoratori all’adozione di stili di vita salutari. La cerimonia si è svolta ieri nella sede della Regione, a Palazzo Li Madou, alla presenza del sindaco Oriano Mercante , dell’assessore regionale alle Politiche delStefano Aguzzi e dei referenti dell’Ast che hanno consegnato l’attestato alle realtà virtuose.