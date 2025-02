Today.it - Caltagirone sale dal 5 all'8% di Mps

Il gruppoè salito dal 5 all'8% di Mps. Francesco Gaetanomostra così di credere nel Monte dei Paschi e nel suo piano industriale. Si posiziona nel frattempo in vista dell'assemblea della banca del 17 aprile che dovrà dare la delega per l'aumento di capitale per l'offerta.