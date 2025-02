Quotidiano.net - Caltagirone aumenta la partecipazione in Mps all'8%, fiducia nel piano industriale

Il gruppoè salito dal 5 all'8% di Mps. Francesco Gaetanomostra così di credere nel Monte dei Paschi e nel suo. Si posiziona nel frattempo in vista dell'assemblea della banca del 17 aprile che dovrà dare la delega per l'aumento di capitale per l'offerte pubblica di scambio su Mediobanca. Nel capitale del Monte, che ha come maggiori socio ancora il Mef, c'è anche Delfin degli eredi del Vecchio con una quota del 9,8% mentre Banco Bpm e Anima detengono insieme l'8 per cento.