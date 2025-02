Lanazione.it - Calice, ancora frane. Massi sulla comunale: "Emergenza continua"

Una frana che aal Cornoviglio ha invaso una strada, isolando venticinque persone, un cedimento dell’asfalto che ha ’consigliato’ la chiusura di una provinciale a Bolano in attesa di più attente verifiche, e la temporanea chiusura per allagamento della galleria ’Marinasco svincolo’variante Aurelia, disposto da Anas. Le piogge incessanti degli ultimi giorni presentano il conto allo Spezzino, con disagi avvenuti in rapida successione nell’ultima notte. La situazione più critica nel territorio di– che già sconta i fortissimi disagi legati alla chiusura per franasp08 – con le piogge che hanno causato una franache collega Madrignano e Tranci, in località Chiosa. Piante,e fango si sono riversatistrada, occupandola per intero, isolando così 25 persone.