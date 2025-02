Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic sceglie un ex Inter come direttore sportivo? Il nome

Ilnon si ferma mai, ilpotrebberore un exnuovoIn casac’è attesa per la scelta del nuovo. È una scelta importante quella che dovrà prendere la dirigenza rossonera, perché si tratta di una figura e di un ruolo cruciali per cercare di ricostruire un ambiente e una squadra in controtendenza con quanto visto quest’anno e anche la passata stagione.Il mese di marzo, di conseguenza, è la deadline naturale per chiunque sarà chiamato a ricoprire quella carica che, al momento, è vuota e per un clubilassume un ruolo ancora più importante, perché sarebbe quel collante ulteriore traello e Casae Moncada devonore il nuovoun ex? IlLEGGIA ANCHE, a Bologna paga solo Joao Felix! Le scelteSono tanti i profili accostati al, Igli Tare (che aspetta un incarico importante e ha continuato ad aggiornarsi), Fabio Paratici (al quale scade la squalifica a giugno), Andrea Berta (ambito da club di Premier League, tra cui l’Arsenal) e François Modesto.