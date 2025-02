Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Jorge Mendes ha in mano il dopo Theo Hernandez. Ecco chi è

Leggi su Dailymilan.it

Per il prossimoilpotrebbe rimettersi nelle mani diche ha inilIn casaè già partito il casting per il, il terzino francese in estate potrebbe lasciare ilper non lasciarlo a zero nella prossima stagione. Il primo nome sulla lista dei dirigenti rossoneri è Maxim De Cuyper del Club Brugge, la valutazione è anche accessibile ma c’è da battere la concorrenza dell’Arsenal.Per questo motivo ilpotrebbe rimettersi nelle mani diper trovare il sostituto di. Il portoghese nella scuderia ha Aït Nouri classe 2001 in forza al Wolverhampton e nella nazionale algerina. L’algerino piace anche al Manchester City., chi sarà il nuovo? View this post on InstagramA post shared by Wolves (@wolves)ha inil