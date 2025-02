Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: Vlahovi? sempre più lontano, può arrivare Osimhen

Ildellanella prossima estate avrà due nomi e due cognomi: Dušan? e Victor. Il primo, dopo la partita opaca di ieri sera culminata con l’errore dal dischetto, èpiùda Torino e a giugno dovrà verosimilmente trovare un’altra sistemazione. Il secondo, invece, sarà il possibile sostituto per il quale il direttore finanziario dei bianconeri Cristiano Giuntoli è disposto a spendere tanto. Quanto, però, dipende da tantissimi fattori che, come riportato da.com, dovranno incastrarsi fra loro in un autentico puzzle.: un’operazione (im)possibile per“Fatemi essere onesto, al momento non lo so”. Victorha risposto così ad una domanda sul suo futuro al Galatasaray. “Fino a pochi mesi fa – ha aggiunto – nessuno avrebbe immaginato che potessi venire a giocare qui e molti pensavano che sarei andato via a gennaio.