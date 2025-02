Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: un obiettivo bianconero piaceva al Napoli che ha provato a prenderlo a gennaio, ma un intervento ha bloccato tutto. Il retroscena

di RedazionentusNews24, il calciatore in questione ha dichiarato di voler lasciare il suo club a fine stagione: ilci riproverà anche in virtù di un motivoIlviene interessato di riflesso da unriguardante un proprio. Edon Zhegrova, infatti, non rientra solo nelle mire bianconere. Il polivalente esterno d’attacco del Lille è finito stato ricercato anche dal, che haa prendere il giocatore già aper sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Questo è quanto riporta l’Equipe.Nonostante il giocatore gradisse la destinazione azzurra, l’affare non si è fatto. Tutta “colpa” del presidente del Lille, che si è opposto alla cessione del kosovaro a metà stagione. Addirittura il numero uno del club francese gli ha proposto un rinnovo per prolungare l’accordo attualmente in scadenza il 30 giugno del 2026, ma il classe 1999 ha rifiutato.