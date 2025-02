Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Giuntoli crede nei colpi fatti in estate: «Potranno fare grandi prestazioni in futuro». Poi rivela questo sulla responsabilità della società

Il Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport per analizzare il motivo dietro al rendimento sicuramente non positivo di calciatori acquistati nell'ultima sessione estiva bianconera.

MERCATO DELUDENTE – «Abbiamo cambiato tanto, preso tanti calciatori e investito su profili internazionali che in passato hanno fatto grandi prestazioni e che potranno fare anche in futuro».

QUANTO E' RESPONSABILE LA SOCIETA' – «La società è sempre responsabile di cosa succede, lo sappiamo sempre. Siamo responsabili nei confronti della proprietà e dei tifosi».