Calcio Uisp: Celaj è in vena e La Gira Of Chelli ne piega un'altra

La Spezia, 27 febbraio 2025 – Leta cede il passo allaOf(bombere Moreni in gol) e così la Locanda Alinò mantiene la vetta a punteggio pieno dopo la terza di andata del Girone Eccellenza del campionato calcistico a 7 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra. Primo punto per l'Avosa, a lungo leader durante la prima fase della stagione. Terza vittoria di fila anche per il Sesta Godano, capolista del Girone Promozione, mentre continuano a restare a secco Levanto, Pellegrini gomme e Saja. Nel Girone 2 il Veppo tranquillo in testa e così anche nel Girone 3 con il Comano che, però, allunga sul Pallerone, fermato sul pari dall'Atletico Tresana. GIRONE ECCELLENZA Risultati: Locanda Alinò-Good Boys 7-0 (Novani R. (3), Cattabiani A. (2), Marozzi M., Sicuro F.), Leta Scp-LaO.