Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 17^ giornata

Nel girone A l’Aesse Senigallia B vince contro l’FC Academy. Nel B il Borghetto pareggia con l’Atletico Conero: il Candia Baraccola Aspio fa 4 punti in tre giorni e accorcia a -2. Vincono Aurora Jesi, Le Torri Castelplanio, Filottranese, Real Porto Senigallia e, nel girone C, Cingolana SF VALLESINA, 27 febbraio– Prosegue senza sosta il campionato. Nello scorso fine settimana, infatti, si sono giocate le partite17^.Nel girone A del Pesarese, il Trecastelli perde 2-5 contro il VF Adriatico che lo sorpassa in classifica al sesto posto. L’Aesse Senigallia B, invece, ha vinto 2-1 contro la FC Academy, portando a 20 il numero dei punti conquistati in stagione pur non facendo classifica.Parliamo del girone B. Il Borghetto capolista non va oltre lo 0-0 contro l’Atletico Conero terzo.