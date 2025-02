Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: il giudice sportivo. Dall’Eccellenza alla Terza: raffica di squalifiche per offese agli arbitri

Leggi su Sport.quotidiano.net

Le decisioni deldel. In Eccellenza multa di 300 euroCorreggese perché propri sostenitore rivolgevano frasi ingiuriose all’arbitro. Inoltre a fine gara gli stessi sostenitori sostavano indebitamente nell’area antistante lo spogliatoio dell’arbitro e mentre la terna usciva rivolgevano frasi irriguardose. Multa di 150 euro al Fabbrico per aver permesso l’accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi. Una gara a Notari e Zaccariello (Brescello Piccardo), Silvestro (Vianese). In Promozione multa di 150 euro a Casalgrande e Riese per intemperanze dei propri tifosi. Stop fino al 12 marzo ai dirigenti Silvano Gianaroli e Maurizio Monaco (Riese) per gravi proteste verso l’arbitro; una settimana al presidente Massimo Bertazzoni (Riese) e a Nicola Saccani (Boretto) per proteste verso l’arbitro.