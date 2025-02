Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A2: finisce 2-7 per i laziali. Buldog all’altezza di Rieti, ma non sotto porta

LaLucrezia,A2 dia 5, cede davanti al pubblico amico per 2-7 contro la New Real. Un risultato oltremodo penalizzante per i "cagnacci", che hanno disputato un match alla pari con iper tutto il primo tempo e parte della ripresa. I gialloblu hanno pagato l’imprecisione, a differenza degli avversari che invece sono stati cinici a trovare il gol in determinati momenti nel match, incanalando la sfida a loro favore. Primo tempo molto equilibrato con entrambe le squadre che si sfidano a viso aperto, ma gli ospiti riescono a trovare la via della rete in due circostanze grazie ai gol di Poletti e Noto, questo abbastanza fortunoso. I "cagnacci" peccano di precisionee trovano uno Strinati in giornata di grazia. Alla ripresa delle ostilità ragazzi di mister Elia Renzoni attaccano a testa bassa e accorciano le distanze con Warid.