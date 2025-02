Modenatoday.it - Calano l'occupazione e le previsioni di assunzioni, segni negativi a Modena sul fronte del lavoro

Leggi su Modenatoday.it

Come i numeri avevano già iniziato a mostrare lo scorso anno, specialmente in alcuni settori, le prospettive per del mercato delmodenese non sembrano molto rosee.Anche gli ultimi dati consuntivi disponibili, quelli relativi al terzo trimestre del 2024, mettono in luce un confronto.