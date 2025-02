Ilfattoquotidiano.it - Caivano, un caffè all’ufficiale giudiziario e poi il suicidio. Un 31enne si impicca dopo la notifica di sfratto

, vicino a Napoli, un uomo di 31 anni con un impiego precario ha deciso di togliersi la vitaaver ricevuto la visita di un ufficialeper ladi unoesecutivo. L’ufficiale, una donna, è stata accolta cordialmente dal giovane, che le ha preparato un. Poi, con la scusa di dover andare in bagno, è andato nella sua stanza da letto e lì si èto.Il proprietario dell’appartamento, che aveva avviato la causa per morosità, aveva recentemente ottenuto dal tribunale il decreto di. La vicenda, dunque, non è correlata agli sfratti eseguiti al Parco Verde dinei mesi scorsi, che avevano coinvolto alloggi occupati abusivamente da famiglie legate a clan e pusher.A scoprire il corpo senza vita delsono stati i carabinieri.aver atteso invano il ritorno dell’uomo e aver constatato che non si trovava nel bagno, l’ufficialeha notato che non rispondeva dalla stanza da letto in cui si era chiuso.