Cade in strada: denuncia il Comune. Indagano il funzionario sbagliato. Dipendente assolto dopo 5 anni

Ha rischiato di finire a processo, anche se lui non c’entrava nulla. Una disavventura andata avanti per diversi, quella capitata a undeldi Rimini, indagato per lesioni colposelapresentata da una donna caduta rovinosamente a terra per colpa di una buca. L’incidente è accaduto nel 2020, nella la zona di Rimini sud. La donna si era fatta male seriamente a un piede mentre camminava, inciampando in una buca. Diversi mesil’incidente, deciso dire anche penalmente il. Secondo la sua versione, non sarebbe caduta se l’amministrazione avesse provveduto alla manutenzione della. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose e la polizia giudiziaria si è presentata così negli uffici comunali del settore dei lavori pubblici, per identificare i dipendenti deputati alla manutenzione delle strade.