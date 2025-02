Ilnapolista.it - Cacciatori: «Fuggivo spesso dai ritiri, a Tokyo mi persi, ma nessuno mi scoprì» (Gazzetta)

Ladello Sport intervista Maurizia, ex campionessa di pallavolo che ha conquistato il premio di miglior palleggiatrice del Mondo, nel 1998. Oggi fa la mamma e le piace. Ricorda la sua carriera, ma sopratutto le sue “malefattte”Che cosa fa, oggi, Maurizia? «La mamma di due figli adolescenti di 14 e 13 anni, ed è molto divertente. Inoltre, da più di 10anni lavoro con le aziende, come relatrice, faccio team building, anche all’estero: una cosa che amo molto, perché è un po’ come tornare in spogliatoio. Ogni volta sento l’adrenalina come prima delle partite». Parliamo dei figli. «Ines ha 13 anni e gioca a pallavolo.Quando le dicono che la sua mamma è famosa, io rispondo “Sì, famosa per i guai che combina”.Carlos ne ha 14 e ha spiazzato tutti, pure mio marito (Francesco Orsini, già nazionale di basket; ndr).